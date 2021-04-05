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رئيس الأسقفية: الكنيسة ترفع صلاة لأجل مفاوضات سد النهضة بكينشاسا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلن دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية  للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أن الكنيسة ترفع صلاة خاصة لله من أجل إنجاح جولة المفاوضات التى بدأت أمس فى كينشاسا تحت رعاية الاتحاد الإفريقى على مستوى وزراء مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى حل عادل لأزمة سد النهضة.

وأضاف المطران في بيان له اليوم: نتضرع لله أن يكون الحل مقبولا من الدول الثلاثة وضامنًا لاحتياجات شعوب المنطقة من المياه، مضيفًا: مياه النيل هبة من الله ويجب أن تكون سبب بركة للجميع وليس دافعًا للنزاع.


واختتم قائلا: ندعو الله أن يمنح الحكمة لكافة المسئولين والمشاركين في المفاوضات من أجل تجنب الصراعات وإحلال السلام بما يعود بالنفع والتنمية على الشعوب الثلاثة.


الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا.

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