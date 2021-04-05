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مافن التفاح.. وصفة صحية سهلة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي ست البيت الشاطرة وصفة صحية سهلة لتحضير مافن التفاح في المنزل بكل سهولة لأفراد أسرتك وبطريقة صحية وبسيطة، اتبعيها:

المقادير
- دقيق : 2 كوب (أسمر، أو شوفان)
- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
- سكر : نصف كوب (أبيض)
- السكر الأسمر : ثلث كوب
- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)
- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)
- بودرة الزنجبيل : رشّة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- حليب : كوب (قليل الدسم، سائل)
- البيض : 1 حبة
- الزيت النباتي : ربع كوب
- التفاح : كوب (مقطّع مكعبات)
- رقائق الشوكولاته : كوب

طريقة التحضير
حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
ضعي كاسات ورقية في 12 قالب مافن.
في وعاء كبير، اخلطي المكونات الجافة: الدقيق، السكر الأبيض، السكر الأسمر، البايكنغ باودر والبهارات .
في وعاء آخر، صبي السوائل: الحليب، البيضة والزيت واخلطيها جيداً.
اخلطي المكونات الجافة والسائلة معاً حتى تتجانس ثمّ أضيفي إليها التفاح واخلطي بخفة.
أضيفي رقاقات الشوكولاتة واخلطي مجدداً.
إملئي القوالب حتى ثلثيها واخبزيها من 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج.

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