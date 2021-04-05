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ننشر خطوات الاستعلام عن نتائج شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر 2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:12 م
شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي
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ننشر خطوات الاستعلام عن نتائج شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر 2021

نتيجة الاعلان الرابع عشر كثير من المتقدمين ينتظرون النتيجة، وهذا الاعلان قائم على إعلان وزارة الإسكان عن فتح التقديمات لشقق الإسكان، وقد اهتمت الوزارة بمحدودي الدخل وضعف الدخل، ولكن يلتزم للتقديم شروط معينة هذا من نتعرف عليه خلال الكلمات الآتية.

نتيجة الاعلان الرابع عشر
عدد كبير من محدودي الدخل قاموا بالتقديم في هذا الإعلان والكل ينتظر اعلان التقديم وما هي الفئة التي حازت على الشقة وما لم يحز على ذلك.

ما هي شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي؟
يتطلب للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي عدة شروط لابد من توفرها وهي:

- من يقوم بالتقديم في الاعلان يكون عمره من 21عام ولا يتجاوز 50 عام، مع العلم أن يكون مصري الجنسية.

- لابد من توافر الدخل الشهري للمتقدم 6000 جنية كحد أقصى في حالة من لديه أسرة.

- من الضروري إقامة المتقدم بنفس المحافظة التي تم الإعلان فيها والتي يتم توزيع الوحدات السكنية فيها.

- تمنح هذه الوحدات السكنية مرة واحدة ولابد أن تكون قد منحت من قبل لأحد الأفراد من أي وحدة من وحدات المجتمع.

- تمنح الوزارة هذه الوحدات للإسكان فيها ومساعدة محدودي الدخل، فمن يملك هذه الوحدة ليس له القدرة على التصرف فيها أو بيعها، فقد يؤدي بنفسه إلى العقوبات ودفع الغرامات المالية.

ما هي خطوات الاستعلام عن نتائج الإعلان عن شقق الإسكان؟
من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، يستطيع كل من يرغب بالتقديم في الحصول على هذه الوحدات، كما من المعز روف أنه سيتم الإعلان عنها من خلال هذا الرابط أيضًا الرابط التالي يستخدم في التقديم والاستعلام عن كل ما يخص التقديم والحصول على شقق الإسكان

ننشر خطوات الاستعلام عن نتائج شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر 2021

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شقق الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الإجتماعي 2021

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