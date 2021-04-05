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رسالة قوية من كارتيرون لنجوم الزمالك قبل موقعة تونجيت

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:18 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد زكي
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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وطلب كارتيرون من اللاعبين الحفاظ على المستوى والأداء الذي ظهر به الفريق في لقاء المولودية الأخير، والتركيز في مواجهة تونجيث السنغالي وتحقيق الفوز.

وأشار المدير الفني إلى أنه يثق في قدرات وإمكانيات جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب في الفترة القادمة.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على المولودية الجزائري بهدفين دون رد في اللقاء الأخير.

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