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لرجيم صحي.. جربي تحضير زبدة اللوز بهذه الطريقة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
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لخسارة الوزن بسهولة والحصول على جسم رشيق وقوام ممشوق يمكنك تحضير زبدة اللوز في المنزل بهذه الطريقة للحصول على ما تريدين بكل سهولة:

المقادير
- لوز : 3 اكواب (مقشر ونيء)
- العسل : 2 ملعقة كبيرة
- زيت جوز الهند : ملعقة كبيرة ونصف
- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
ضعي العسل والملح في طبق واخلطي.
ذوبي زيت جوز الهند في المايكرويف أو حمام مائي واخلطيه مع العسل والملح.
أضيفي المزيج فوق اللوز واخلطي جيداً، ثم ضعي المزيج في صينية مبطنة بورق الزبدة، وأدخلي الصينية للفرن لمدة 15 دقيقة على حرارة 180 حتى يتحمص الخليط.
ضعي اللوز المحمص في محضرة الطعام واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً مثل الزبدة وطرياً.
يمكنكِ إضافة المزيد من العسل أثناء الخفق.
ضعي زبدة اللوز في مرطبان زجاجي محكم في الثلاجة.

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