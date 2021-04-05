



تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr لمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان 2021





في تلك الأيام تستعد قناة ام بي سي مصر من أجل تقديم مجموعة دسمة من الأعمال خلال شهر رمضان، حيث بدأت في عرض العديد من الإعلانات الترويجية للمسلسلات التي سوف تذيعها خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى البرامج المختلفة الحصرية التي تطل علينا بها كل عام في تلك الأيام.





قناة ام ي سي مصر

من القنوات التي تسعى بشكل متواصل من أجل التقدم، وتقديم أشياء متميزة للمشاهدين، سواء كان في خلال رمضان أو طوال السنة، ونجحت في أن تستقر في المراكز الأولى في ترتيب القنوات الفضائية في أنحاء الشرق الأوسط.





مسلسلات القناة خلال شهر رمضان 2021

أعلنت القناة جدول المسلسلات والبرامج التي سوف تقوم بعرضها، منها المسلسلات الحصرية وكذلك البرامج التي لن تكون موجودة على شاشة أى قناة أخرى، من ضمن الأعمال، كالتالي:





- “ملوك الجدعنة ” للفنان عمرو سعد مع النجم مصطفي شعبان.





- المسلسل الكوميدي “المؤسسة” من بطولة النجم بيومي فؤاد.





- ” قصر النيل ” وهو مسلسل النجمة دينا الشربيني





- “شقة 6 ” للفنانة والمطربة المصرية روبي.





- برنامج مقالب المشاهير مع رامز جلال الذي تقوم القناة بعرضه كل سنة بنسخته الجديدة.





- تعرض حلقات مسلسل “اللعبة ” للجزء الثاني، بطولة نخبة من النجوم في مقدمتهم الثنائي الكوميدي هشام ماجد وشيكو، وانفردت القناة في رمضان الماضي بعرضها الجزء الأول، الذي لاقى قبول واستحسان ونجاح كبير.





- كما تعرض مسلسل ” خلي بالك من زيزي” للنجمة المصرية أمينة خليل بمشاركة الفنان محمد ممدوح.

وتعرض مسلسل النجمة غادة عبد الرازق ” لحم غزال”.





تردد قناة ام بي سي مصر

متابعي القناة بإمكانهم أن يشاهدوها من خلال بياناتها لعام 2021 ، ومتابعة ما سوف تذيعه خلال أيام مع حلول شهر الخير عبر هذا التردد:





القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.



