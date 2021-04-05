شعبة الخضروات عن الأسعار: المنتجات جميعها في متناول يد المواطن (فيديو)

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إنه مع لقتراب حلول شهر رمضان الكريم تشهد الأسواق حالة من الاستقرار في المعروض من الخضروات والفاكهة، ناصحا المواطنين بشراء ما يلزمهم فقط من المنتجات وعدم المغالاة في الشراء.





وأضاف "نجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية TeN، أن مصر لا تعاني من أي نقص في المنتجات الزراعية أو أرتفاع في الأسعار منذ بداية جائحة كورونا، معقبا: "المنتجات الغذائية جميعها في متناول يد المواطنين".





وأشار إلى أن هناك تنسيق كبير مع وزارة التموين والهيئة الوقائية التابعة للقوات المسلحة بخصوص معارض "أهلا رمضان"، وهو ما يسمح بضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة داخل الأسواق، وبالتالي تزداد التنافسية وتنخفض الأسعار.