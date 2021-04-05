Advertisements

شعبة الخضروات عن الأسعار: المنتجات جميعها في متناول يد المواطن (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إنه مع لقتراب حلول شهر رمضان الكريم تشهد الأسواق حالة من الاستقرار في المعروض من الخضروات والفاكهة، ناصحا المواطنين بشراء ما يلزمهم فقط من المنتجات وعدم المغالاة في الشراء.

وأضاف "نجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية TeN، أن مصر لا تعاني من أي نقص في المنتجات الزراعية أو أرتفاع في الأسعار منذ بداية جائحة كورونا، معقبا: "المنتجات الغذائية جميعها في متناول يد المواطنين".

وأشار إلى أن هناك تنسيق كبير مع وزارة التموين والهيئة الوقائية التابعة للقوات المسلحة بخصوص معارض "أهلا رمضان"، وهو ما يسمح بضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة داخل الأسواق، وبالتالي تزداد التنافسية وتنخفض الأسعار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظات المنتجات الغذائية أسعار أخبار مصر

أخبار تهمك

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

نشوى مصطفى تُهاجم إعلامية شهيرة..فما السبب؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 7 ساعات

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ميدو يرحل عن بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

منذ 41 دقيقة

إيتو يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح

منذ ساعتين و 10 دقيقة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 20 ساعة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد "خليها تحمض".. شعبة الفاكهة تطرح مبادرة لخفض الأسعار

شعبة الخضروات والفاكهة عن مشروع الصوب الزراعية: "كنا في انتظاره من سنين"

"نجيب": 30% تراجع في أسعار الخضر والفاكهة

عاجل.. موعد انخفاض أسعار الليمون

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية يزف بشرى للمصريين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

11:59 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون