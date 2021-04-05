وزير المالية: صرف 25 مليار جنيه لدعم المصدرين

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه تم صرف نحو 25 مليار جنيه لدعم المصدرين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.





وأضاف معيط خلال تصريحات صحفية أن الوزارة تعمل على تفعيل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق العديد من الامتيازات.





وفي سياق آخر، أشار الوزير، إلى أنه من المستهدف إحلال 250 ألف مركبة خلال المرحلة الأولى ضمن مبادرة الرئاسية إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات.





وأوضح معيط، أنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه للمبادرة خلال عام 2021-2022.