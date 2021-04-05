Advertisements

وزير المالية: صرف 25 مليار جنيه لدعم المصدرين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
Advertisements
 قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه تم صرف نحو 25 مليار جنيه لدعم المصدرين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف معيط خلال تصريحات صحفية أن الوزارة تعمل على تفعيل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق العديد من الامتيازات.

وفي سياق آخر، أشار الوزير، إلى أنه من المستهدف إحلال 250 ألف مركبة خلال المرحلة الأولى ضمن مبادرة الرئاسية إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات.

وأوضح معيط، أنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه للمبادرة خلال عام 2021-2022.

أخبار تهمك

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ميدو يرحل عن بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 6 ساعات

إيتو يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

منذ 42 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

نشوى مصطفى تُهاجم إعلامية شهيرة..فما السبب؟

منذ أقل من ساعتين

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

11:59 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون