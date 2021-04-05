موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

أدلي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدة رسائل مهمة بشأن الفصل الدراسي الثاني خلال مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي "فيسبوك".



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل وزير التربية والتعليم:



امتحان التكميلي في حالتين فقط:



كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التكميلي يكون في حالتين، الأولى عدم حضور الطالب امتحان الترم الأول "غياب"، وفى هذه الحالة لابد من عقد امتحان في محتوى الترم الأول، ثم يؤدى الطلاب امتحاني شهري أبريل ومايو، وفى حالة أخرى إذا كانت نتيجة الطالب في مادة معينة بالمنطقة الرمادية في شكل النتيجة سوف يحصل الطالب على امتحان تكميلي أو دور ثان، مؤكدا أن نتيجة امتحاني شهري أبريل ومايو سوف تظهر بالألوان.



تحذير الي مدراس الدولية:



وأشار وزير التربية والتعليم، الي أن المدارس الدولية تتولى عقد امتحانات مواد الهوية وتعتمد من الإدارة التعليمية، منوها أن المدارس الدولية لم تنفذ الحضور المتباعد في الترم الأول.



وأكد أن الوزارة ستتابع بشكل جيد المدارس حال الإخلال بهذه الشروط مع التأكيد على تدريس مواد الهوية المصرية وأيضا تحية العلم والنشيد الوطني، وسوف يتم متابعة هذا الأمر مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع قواعد الغلق.



مدة الامتحانات في شهر رمضان:



وكشف وزير التربية والتعليم، ايضا أن الامتحانات المجمعة بالترم الثاني ستكون قصيرة، ومدة الامتحان ساعتين بعيدا عن مواعيد الفطار فى رمضان، وعلى الطلاب التركيز على المحتوى.



وواصل قائلا، "الامتحان هيكون بسيط ومباشر وقصير وعلينا التوقف عن حاجات جانبية مثل البابل شيت والتابلت، والوزارة لم تتراجع عن أي شيء على الإطلاق، كما أن الوزارة لديها من الحلول ما يمكنها من التنويع للتعامل مع الموقف متابعا.



سر عقد الامتحانات ورقية:



وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن سبب عقد امتحانات ورقية لطلاب الثانوي العام فى شهري أبريل ومايو هو وقف ما حدث من غش في الترم الأول وهي لا علاقة لها بالتكنولوجيا على الاطلاق ولكن لها علاقة بأخلاقياتنا التي نمارسها في الامتحان.



وتابع، أن متوسط درجات امتحاني شهري أبريل ومايو هي التي تنقل الطلاب للصف الأعلى، موضحا أن امتحان الفصل الدراسي الأول كل من حضر الاختبار فيه وكل ما صادفته مشكلة تقنية مثبتة ستكون نتيجة الطالب فيه اجتياز، أما من تغيب عن الامتحان سيعقد له امتحان تكميلي.



امتحان ثانوي عام اختيار من متعدد:



وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الثانوي العام ستكون أسئلتهم اختيار من متعدد وستوفر الوزارة نماذج استرشادية للتعرف على الامتحان وإن كانت شبيهة بما حدث مع الطلاب النقل بالترم الأول من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، إنما الأسئلة كما هي تقيس فهم نواتج التعلم.



ولفت، إلى أن ما يهم الطالب هو الامتحان والمقرر الدراسي، موضحا أنه سيتم نشر النماذج الاسترشادية للطلاب قبل الامتحانات بمدة كافية.



48 مليون امتحان الكتروني:



ورد الدكتور طارق شوقي، على شائعات حول فشل النظام الالكتروني قائلا "أجرينا من مارس 2019 حتى 2021، 48 مليون امتحان إلكتروني وهو الرقم الأكبر في الكرة الأرضية فى هذه الزمن.



وأضاف "نضع نقطة ولا نتحدث عن التطوير دون فهم ما هو التطوير".



موعد إعلان امتحانات الثانوية العامة:

وأعلن الوزير أن الوزارة ستعقد 3 اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة، وأن أي حديث عن تفاصيل أو موعد الامتحان الأول الحقيقي سيتم الإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أن الامتحانات التجريبية ستكون فى أبريل ومايو ويونيو.



اما عن امتحانات سنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي يمتحنون اختبارات شهرية مجمعة، موضحا أن الطالب يحضر أخر كل شهر لمدة ساعتين لحضور الامتحانات، وهذه الامتحانات تمت في الترم الأول وشهر مارس بنجاح، ويتبقى امتحانات شهري أبريل ومايو، وينتهي بالنسبة لهم العام الدراسي".



استكمال الدراسة رغم صعوبة:



وصرح شوقي، بأن الوزارة تحارب لاستكمال العام الدراسي وتوفير كل الوسائل الممكنة مع الأخذ في الاعتبار خوف الأهالي المشروع من تأثير جائحة كورونا على الأولاد والمعلمين والإداريين أيضا، متابعا، أن كل هذه الأفكار من امتحانات مجمعة وخلافه تأتى فى إطار التعامل مع الظروف الاستثنائية.



وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن سبب اهتمام الوزارة باستكمال العام الدراسي، هو أنه ضاع ما يقرب من 6 أو 7 أسابيع العام الماضي والعام الحالي تم الانتهاء من 14 أسبوعا من أصل 33 أسبوعا مدة العام الدراسي، ومن ثم أي نداءات للاقتصاص من العام الدراسي الحالي فيها أذى كبير تعليميا على الطلاب، متابعا، "مهما عملنا مش هنقدر نوصل لأكثر من 24 أسبوعا من 33، ومش كلهم حضور مباشر".