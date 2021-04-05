



ننشر لينك التقديم على وظائف الخطوط السعودية 2021 للرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية





بدأ الكثير يتسائل عن كيفية التقديم على وظائف الخطوط السعودية 2021 للرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه تم الإعلان عن بعض الوظائف التي يمكن لحاملي مؤهلات البكالوريوس والدبلوم التقديم فيها، وبالطبع تقدم لها الكثير ولكن البعض لا يعلم كيفية التقديم وهذا ما سنوضحه اليوم.





كما أننا سنوضح بعض الشروط التي يجب أن تتوفر بالمتقدم للوظيفة، وهذه الوظيفة هي منسق الدعم القانوني، كما أن الوظائف إدارية وايضا قانونية لذا يمكن التقديم للعديد، وبالطبع التقديم سوف يتم بشكل إلكتروني وهذا تبعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتي لا يتعرض أحد للازدحام.





وظائف في الخطوط السعودية جدة 2021

وقد بدأ التقديم في وظائف في الخطوط السعودية جدة 2021 حيث أن التقديم قد بدأ اليوم الموافق 22/8/1442 وسوف يستمر يوم واحد حيث أنه سيغلق يوم الاثنين الموافق 23/8/1442 لذا يجب التقديم على الفور، والتقديم للجنسين رجال وسيدات كما أنه له بعض الشروط المعينة الذي يجب أن تتوفر في المتقدم للوظيفة.





ومن بين الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للوظيفة هو أن تكون جنسية المتقدم للوظيفة سعودية، مما يجب عليه ان تكون اللغة الإنجليزية جيدة من حيث الكتابة والتحدث، كما يجب حصوله على أما مؤهل عالي بكالوريوس لو دبلوم في أحد التخصصات المكتبية، يجب أيضا أن يكون لديه خبرة سنتين في الأعمال المكتبية والادارية، ومن يجد فيه هذه المواصفات فيجب عليه على الفور التقديم على طلب للوظيفة من خلال التفاصيل التي سنوضحها في السطور القادمة.





كيفية التقديم في وظائف الخطوط السعودية للنساء والرجال

أما عن كيفية التقديم في وظائف الخطوط السعودية للنساء والرجال فيمكن الدخول على الرابط التالي من هنا ، ويجب أن تضغط على طلب الوظيفة ثم ملأ كافة البيانات المبينة امامك وبعد ذلك تضغط على ارسال الطلب ويجب أن تكون متأكد من المعلومات الموضحة.



