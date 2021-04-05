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"التخلص من الإمساك".. فوائد لا تعرفها عن العسل الأسود

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
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نعلم جيدا أن العسل الأسود يستخرج من عملية تكرير قصب السكر وتختلف أنواعه بحسب كمية السكر وطريقة الاستخراج

ومن هنا، ننشر لكم في السطور التالية أهم الفوائد الموجودة في العسل الأسود والذي يحبذ تناوله؛ نظرا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والفوسفور والكالسيوم، بجانب أنه من الأغذية المفيدة للأطفال وللكبار.

فوائد العسل الأسود المذهلة للجسم:

التخلص من الإمساك: 
يعمل تناول العسل الأسود على الريق مع كوب من الحليب من أهم وسائل التخلص من الإمساك.

علاج أمراض الأعصاب: 
يوجد به مجموعة فيتامينات ب المركبة والتي تساعد بدورها على تقوية الأعصاب بشكل فعال والتخلص من أمراض الجهاز العصبي، والتخلص من آلام الأعصاب الناتجة عن الإصابة بمرض السكري ويمنع حدوث مضاعفات مرض السكر.

علاج الصداع: 
يعالج لعسل الأسود الصداع النصفي عن طريق تناول القليل من العسل الأسود بسبب احتواءه على فيتامين ب الذي يساعد في التخلص من الصداع.

الوقاية من مرض السكري: 
يعمل العسل الأسود على تنظيم نسبة السكر في الدم إذا ما تم تناوله بكميات قليلة، بسبب احتواءه على نسبة منخفضة من السكر رغم حلاوة مذاقه ولكن ينصح بالطبع بعدم الإفراط في تناوله.

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