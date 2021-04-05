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أوكرانيا تستعد لبدء مناورات عسكرية مشتركة مع الناتو

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت القوات المسلحة الأوكرانية، إن المناورات العسكرية المشتركة مع قوات حلف شمال الأطلسي ستبدأ في غضون أشهر قليلة، وهي خطوة من شأنها أن تؤجج التوترات مع موسكو التي أعربت عن معارضتها لمثل هذه الخطوة.

وقد أعرب الناتو عن قلقه يوم الخميس بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيدًا خطيرًا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية قد "يدمر" أوكرانيا. وقال الكرملين يوم الجمعة إن أي نشر لقوات الناتو في أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التوترات بالقرب من حدود روسيا ويجبر موسكو على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها.

تقاتل القوات الأوكرانية القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في منطقة دونباس الشرقية في صراع تقدر كييف أنه أسفر عن مقتل 14 ألف شخص منذ عام 2014. وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان على فيسبوك يوم السبت إن التدريبات ستشارك فيها أكثر من ألف عسكري من خمس دول أعضاء على الأقل في حلف شمال الأطلسي وستجرى في غضون أشهر قليلة.

وقال البيان "على وجه الخصوص، سيتم اتخاذ إجراءات دفاعية، يتبعها هجوم من أجل استعادة حدود الدولة وسلامة أراضي دولة تعرضت للعدوان من قبل إحدى الدول المجاورة المعادية". ولم تحدد بالضبط موعد التدريبات.

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الكلمات المفتاحية

تدريبات عسكرية اوكرانيا الناتو

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