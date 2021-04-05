أوكرانيا تستعد لبدء مناورات عسكرية مشتركة مع الناتو

قالت القوات المسلحة الأوكرانية، إن المناورات العسكرية المشتركة مع قوات حلف شمال الأطلسي ستبدأ في غضون أشهر قليلة، وهي خطوة من شأنها أن تؤجج التوترات مع موسكو التي أعربت عن معارضتها لمثل هذه الخطوة.





وقد أعرب الناتو عن قلقه يوم الخميس بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيدًا خطيرًا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية قد "يدمر" أوكرانيا. وقال الكرملين يوم الجمعة إن أي نشر لقوات الناتو في أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التوترات بالقرب من حدود روسيا ويجبر موسكو على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها.





تقاتل القوات الأوكرانية القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في منطقة دونباس الشرقية في صراع تقدر كييف أنه أسفر عن مقتل 14 ألف شخص منذ عام 2014. وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان على فيسبوك يوم السبت إن التدريبات ستشارك فيها أكثر من ألف عسكري من خمس دول أعضاء على الأقل في حلف شمال الأطلسي وستجرى في غضون أشهر قليلة.



