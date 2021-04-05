خلال 24 ساعة.. "المنافذ" تنفذ (121) حكم قضائى متنوع



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:





تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (2) قضية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).



وقامت فى مجال الأمن العام، بضبط (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).



ونجحت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، في ضبط (3038) مخالفة مرورية متنوعة.



وأضلطعت فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار، في ضبط قضية، بينما فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (121) حكم قضائى متنوع.



فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير مستندات" ضبط (2) قضية.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

