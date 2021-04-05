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تحرير 6493 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 6493 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2598 تجاوز السرعة المقررة، 365 مخالفة السير بدون تراخيص، 23 مخالفات موقف عشوائى، 29 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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