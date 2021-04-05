مجزر القابوطي بورسعيد.. أكبر محطات التسمين بطاقة استيعابية بعشرة الاف رأس ماشية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مجزر المحافظة بمنطقة القابوطي الجديد، لمتابعة سير العمل وانتظامة ومتابعة اعمال الذبح والتطوير ورفع الكفاءة بالمجزر واعمال الانشاءات الجديدة التي تتم بالمجزر رافقة خلالها الدكتور فواد البدويهي مدير المجزر.



ووجه المحافظ، خلال جولته على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، علي العاملين والتخلص الآمن من مخلفات الذبح أولا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات مع تواجد الاطباء المتخصصين بصورة دائمة داخل المجزر.





واكد المحافظ بان منطقة القابوطي الجديد تشهد طفرة كبيرة في مجال تنمية الثروة الحيوانية، حيث يوجد بها واحد من،اكبر محطات التسمين بطاقة استيعابية تقدر بعشرة الاف راس ماشية، مشيرا بان تواجد المحطة بجانب مجازر بورسعيد يسهل من مهام العاملين في مجال الثروة الحيوانية.

