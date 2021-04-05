وزير المالية يتوقع ع تراجع الإيرادات المستهدفة بقيمة 150 مليار جنيه

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه من المتوقع تراجع الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي المقبل بقيمة تتراوح بين 150 إلى 160 مليار جنيه.





وأضاف معيط ، أن ذلك رغم استهداف ارتفاع الإيرادات بنحو 15 بالمائة، مدفوعة معظمها من الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 إلى 12 بالمائة.





وأوضح الوزير، أنه لم يتم تحصيل 200 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الجاري، بسبب ما تم صرفه خلال جائحة كورونا.



