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وزير المالية يتوقع ع تراجع الإيرادات المستهدفة بقيمة 150 مليار جنيه
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:26 م
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قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه من المتوقع تراجع الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي المقبل بقيمة تتراوح بين 150 إلى 160 مليار جنيه.
وأضاف معيط ، أن ذلك رغم استهداف ارتفاع الإيرادات بنحو 15 بالمائة، مدفوعة معظمها من الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 إلى 12 بالمائة.
وأوضح الوزير، أنه لم يتم تحصيل 200 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الجاري، بسبب ما تم صرفه خلال جائحة كورونا.
وقال محمد معيط وزير المالية المصري، إن تعافي الاقتصاد المصري يتطلب تكاتف جميع الجهود، لمواجهة تداعيات كورونا السلبية على اقتصاديات العالم، مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية السليمة مكّنت الحكومة من توفير جميع الاحتياجات ومنها أكثر من 100 مليار جنيه في قطاع الصحة والتصدير والطيران وغيرها، كما مكّنت الحكومة من زيادة المرتبات والمعاشات وخفض ضريبة كسب العمل، كما تم الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة قوة الاقتصاد ودفع النشاط الاقتصادي وخفض معدلات المديونية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة استهدفت تدابير وآليات مؤقتة تتسم بالمرونة، واستهدفت توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للقطاعات الأكثر تضرراً لتلبية احتياجات قطاع الصحة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة.
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