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جربي قناع الطين الأخضر لعلاج حب الشباب
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:27 م
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نقدم لك في السطور التالية قناع الطين الأخضر الرائع، للحصول على بشرة ناعمة وأكثر إشراقًا من أي وقت مضى، بجانب التخلص من حبوب الشباب الموجودة بها والحصول عليها نقية وناعمة:
المُكوِّنات:
كوبان من الشّوفان.
1/2 كوب من اللّوز.
ملعقة صغيرة من الخزامى المُجفّف.
3 ملاعق صغيرة من ورق النّعناع المُجفّف
3 ملاعق صغيرة من أوراق الأذريون المُجفّفة (عشبة البكورية الطبيّة).
1/2 كوب من الطّين الأخضر.
طريقة التحضير والإستخدام:
- يتم خلط الشّوفان واللّوز والخزامى والنّعناع والأذريون في الخلاط الكهربائي للحصول على بودرة ناعمة القوام.
- خلط الطّين الأخضر مع البودرة جيّدًا، باستخدام الملعقة
- تخزين الخليط في مرطبان مُحكم الإغلاق، في مكان بارد (مدّة صلاحيّة الخليط ثلاثة أشهر).
- أخذ ملعقة صغيرة من الخليط، وخلطها مع ملعقة صغيرة من الماء، عند الرّغبة بتقشير البشرة، ووضع الخليط على الوجه، وتركه إلى أن يجف كليًّا، ومن ثم، شطف الوجه بالماء الدّافئ.
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