جربي قناع الطين الأخضر لعلاج حب الشباب

نقدم لك في السطور التالية قناع الطين الأخضر الرائع، للحصول على بشرة ناعمة وأكثر إشراقًا من أي وقت مضى، بجانب التخلص من حبوب الشباب الموجودة بها والحصول عليها نقية وناعمة:





المُكوِّنات:

كوبان من الشّوفان.

1/2 كوب من اللّوز.

ملعقة صغيرة من الخزامى المُجفّف.

3 ملاعق صغيرة من ورق النّعناع المُجفّف

3 ملاعق صغيرة من أوراق الأذريون المُجفّفة (عشبة البكورية الطبيّة).

1/2 كوب من الطّين الأخضر.





طريقة التحضير والإستخدام:

- يتم خلط الشّوفان واللّوز والخزامى والنّعناع والأذريون في الخلاط الكهربائي للحصول على بودرة ناعمة القوام.

- خلط الطّين الأخضر مع البودرة جيّدًا، باستخدام الملعقة

- تخزين الخليط في مرطبان مُحكم الإغلاق، في مكان بارد (مدّة صلاحيّة الخليط ثلاثة أشهر).

- أخذ ملعقة صغيرة من الخليط، وخلطها مع ملعقة صغيرة من الماء، عند الرّغبة بتقشير البشرة، ووضع الخليط على الوجه، وتركه إلى أن يجف كليًّا، ومن ثم، شطف الوجه بالماء الدّافئ.