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سبب ابتعاد فرجاني ساسي عن تدريبات الزمالك الجماعية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:30 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد زكي
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أدى الثنائي فرجاني ساسي وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض أيمن حفني تدريبات بالركض حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي الذي يطبقه اللاعب في الفترة الأخيرة، فيما أدى فرجاني ساسي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم لتفادي الإجهاد والإرهاق.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على المولودية الجزائري بهدفين دون رد في اللقاء الأخير.

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