حالات إجراء الامتحان التكميلي للطلاب في الترم الثاني

أتاحت وزارة التربية والتعليم، الفرصة للطلاب المتغيبين عن امتحانات الترم الأول بعذر قانوني، بعقد امتحان تكميلي، مع تقديم إفادة بعذره.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن حالات عقد الامتحان التكميلي للطلاب.



١. يعقد الامتحان التكميلى في حالة عدم حضور الطالب امتحان الترم الأول "غياب".



٢. وإذا كانت نتيجة الطالب في مادة معينة بالمنطقة الرمادية في شكل النتيجة سوف يحصل الطالب على امتحان تكميلى أو دور ثان.



٣. الطالب الذي تغيب عن الامتحانات بعذر مقبول يقدم ما يفيد أن تغيبه عن الاختبارات سببه مرض أو عذر قهري للإدارة التعليمية، ويحصل على امتحان تكميلي قبل نهاية العام الدراسي.



٤. يعتبر الطالب الذى تغيب عن امتحان شهر مارس بدون عذر قانوني، متغيب ولن يعقد له امتحان آخر.



توضع الامتحانات الشهرية من خلال الإدارات التعليمية وطباعتها وتصحيحها، طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، حيث تمثلت آلية وضعها الامتحانات في الالتزام بمقرارات كل شهر، وعدم وضع أسئلة معقدة من خارج المقررات الدراسية.



ويُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.



ويتم تقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الثاني ستعقد لهم امتحانات في 3 شهور هي مارس وإبريل ومايو 2021، وتضاف درجات الطالب في الفصل الدراسى الأول بالامتحان المجمع للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى إلى درجات الترم الثاني.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن الطلاب في الشهادة الإعدادية لن يؤدوا امتحانات فى الفصل الدراسى الأول ولكن سوف يخبتروا في الترم الثانى من خلال امتحانات تحريرية في لجان مدرسية في شهر يونيو 2021 حسب الجدول التقليدى.