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غدًا .. انطلاق مؤتمر "تعليم الوافدين والتحول الرقمي" التحديات والتطلعات‎"‎

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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يطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب، أول مؤتمر افتراضي سنوي حول تعليم الوافدين والتحول الرقمي بعنوان"التحديات ‏والتطلعات" نحو أنموذج جديد في تعليم الوافدين، غدًا الثلاثاء وحتى يوم الخميس، ٦-٨ أبريل ‏‏٢٠٢١م، وسيطرح المؤتمر سبعة محاور خاصة بتعليم الوافدين والتحول ‏الرقمي، وذلك ضمن جلسات علمية. ‏

ويقدم المتخصصون من الباحثين والمفكرين والخبراء والمستشارين أهم آرائهم ‏وتجاربهم وأفكارهم الجديدة والتوجهات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي من خلال تقديمهم ‏لأوراقهم البحثية العلمية المتخصصة، ويعقب الجلسة الختامية معرض لبعض الشركات ذات ‏الخبرة، التي تهتم بالتحول الرقمي والبرمجيات‎.‎

ويشارك في فعاليات المؤتمر قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم فضيلة الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير ‏عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، وكوكبة من العلماء والخبراء والسفراء والمستشارين ‏والباحثين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والحاسبات والاتصالات والذكاء الاصطناعي ‏والتحول الرقمي، والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال‎.‎

ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة التعامل الرقمي مع الوافدين داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، ‏وداخل المجتمع المصري، مما يساعد على اندماجهم في المجتمع، كما تسهم محاوره المتكاملة ‏والمتباينة في الاطلاع على أحدث المستجدات، والأفكار والخبرات العالمية، وتحديد أفضل ‏التقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم، والتي يمكن توظيفها في مجال تعليم الوافدين، مما يسهم ‏في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما يتناسب ‏مع العصر الرقمي الحديث.‏

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