التحقيق في بلاغ نجلة الفنان "محمد فريد" بإنتحال سيدة شخصيتها وترويجها شائعات كاذبة عن والدها

تباشر النيابة الجزئية، بأكتوبر التحقيق فى البلاغ المقدم من "ناهد محمد" ابنة الفنان محمد فريد، للمحامى العام لنيابات أكتوبر، تتهم فيه فتاة وتدعى "دينا" بانتحال شخصيتها وادعائها أنها ابنة الفنان محمد فريد



تقدم المحامي" شعبان سعيد" وكيلا عن الفنان أشرف زكي، نقيبا للمهن التمثيلية، ووكيلا عن "ناهد محمد فريد" نجلة الفنان "محمد فريد" ببلاغ للمحامي العام لنيابات ٦ أكتوبر الكلية، يفيد بأن نجلة الفنان محمد فريد، فوجئت بسيدة تدعى "دينا محمد فريد" تنتحل شخصيتها.



وقال المحامي في بلاغه، أن السيدة "دينا" تقول أنها نجلة الفنان "محمد فريد" على الرغم أن الشاكية هي نجلته الوحيدة، وتقوم بنشر أخبار كاذبة عن والد الشاكية وتروج إشاعات مفادها مرضه، كي تجني أموال من قبل ذلك.



وأضاف "سعيد" في بلاغه، أنه فوجئ الدكتور أشرف، نقيب المهن التمثيلية ونجلة الفنان، بتداول أخبار عارية من الصحة عن الفنان "محمد فريد" وهو الأمر الذي يثير بلبله على المستوي الشخصي وعلى المستوى الفني ويضر بالحالة النفسية للفنان ونجلته، بالاضافة إلى تداول الأخبار الكاذبة، وهذا يعد جريمة إلكترونية تستحق عقاب مرتكبها.



وحرر محضر برقم 294 لسنه 2021 عرائض المحامي العام لنيابات 6 اكتوبر



