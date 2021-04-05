الاكتئاب عند الشباب.. الأعراض والأسباب والعلاج

يشعر الشباب والفتيات ايضا بالحزن والقلق بشأن أحداث الحياة مثل الامتحانات أو الشجار مع العائلة أو الأصدقاء أو تغيير المدارس أو الانتقال من المنزل، وفي حالة استمرت مشاعر الحزن لأسابيع أو شهور وأثرت على الحياة اليومية، فقد يصاب الشاب بالاكتئاب، ومن هنا ننشر لكم الأعراض والأسباب والعلاج:





الاعراض

في بعض الأحيان لا توجد أعراض واضحة للاكتئاب، ولكن قد يلاحظ الآباء تغيرات سلوكية لدى الشباب تشير إلى الاكتئاب ويجب عدم تجاهلها وتشمل هذه:

الافتقار إلى الدافع والشعور بكل شيء صعب للغاية. فقدان الاهتمام بالطعام أو الأكل بكثرة. فقدان الوزن أو زيادة الوزن. استخدام السجائر والكحول وغيرها. الانسحاب الاجتماعي. درجات أقل في المدرسة. سلوك المجازفة. استخدام الكحول والمخدرات. الانتحار أو إيذاء النفس.





الأسباب

تجارب مع العائلة أو الأصدقاء.

تغيير المدارس أو بدء المدرسة الثانوية.

تعرضهم للمعاملة القاسية.

انفصال علاقة أو وفاة أو إساءة أو إهمال.

عوامل وراثية أو عوامل بيولوجية مثل الاختلالات الكيميائية.





العلاج

تناول أدوية الاكتئاب بمساعدة الطبيب المختص

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول طعام صحي.

ممارسة تقنيات الاسترخاء.

القيام بشيء ممتع.