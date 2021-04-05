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شروط منتخب مصر لعودة شيكابالا
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:30 م
محمد أيمن
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تحدث طارق مصطفى المدرب العام لفريق الكرة الأول بمنتخب مصر عن مسأله عودة قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا للفراعنة عقب تألقه خلال الفترة الماضية مع القلعة البيضاء.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها مصطفى قال أن شيكابالا بحاجة إلى الإستمرارية في تقديم الأداء المميز من أجل ضمان العودة إلى الفراعنة خلال الفترة القادمة.
وتابع أنه لا يختلف إثنان على موهبة شيكابالا كونه واحد من أمهر اللاعبين في مصر وتواجد سيمنح المنتخب الكثير من الحلول.
وأنهى تصريحاته أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين خاصةً من يتألق منهم على المستوى الفني وكذلك البدني ويضمن لنفسه مكان أساسي مع فريقه.
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