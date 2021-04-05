تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

شددت إذاعة مترو الأنفاق على الركاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا داخل المرفق.



وأكدت إذاعة مترو الأنفاق أن الكمامة مهمة، موضحة أنه يتم فرض غرامات مالية على مخالفي قرار الكمامة وذلك خلال شهر رمضان الكريم، كأحد الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الوباء.



كان أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلن أن الشركة أنهت جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال خطوط المترو الثلاثة لأيام شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢١.



وقامت الشركة بتعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك بعد مد التشغيل ساعة، حيث أعلنت الشركة فى بيان لها مواعيد قيام أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ ص، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص.



ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة انور السادات الساعة ١ ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالي عدد رحلات تقدر بـ ١٤٧٣ رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ٥١٠ رحلة، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ٦١٢ رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة - عدلى منصور إلى ٣٥١ رحلة.



وشملت الإستعدادات أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث اى حالات اغماء او اى حالات مرضية مفاجئة، حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة.



أيضًا تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور وأن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط اى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور.



ويأتي ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر امانا عند استقلاله.