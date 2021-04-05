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ضبط 20 طن زيت طعام و10 طن سكر غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالقليوبية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت مديرية ومباحث التموين بالقليوبية، اليوم الإثنين، حملة تموينية لضبط الأسواق قبل شهر رمضان المبارك، أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام، ومخزن أخر لتعبئة السكر، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية لضبط الأسواق قبل شهر رمضان.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام به 20 طن زيت طعام، معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما جرى ضبط مخزن لتعبئة السكر داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، وماكينة تغليف وتعبئة للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة وعثر به على 10 طن سكر وتولت النيابة التحقيق.

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