عشرات القتلى والجرحى باشتباكات غرب دارفور بالسودان

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الاثنين، عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 54 آخرين، باشتباكات في منطقة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السودانية، بمقتل 26 شخصًا في اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلي في جنوب كردفان.

ويذكر أن أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان (في جنوب السودان)، في اجتماع طارئ، حظر التجوال الشامل في الولاية لمدة ثلاثة أيام على خلفية اشتباكات شهدتها مدينة كادقلي (عاصمة الولاية)، وراح ضحيتها عدد من المواطنين.