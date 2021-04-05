Advertisements

عشرات القتلى والجرحى باشتباكات غرب دارفور بالسودان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:41 م
اشتباكات - أرشيفية
اشتباكات - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الاثنين، عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 54 آخرين، باشتباكات في منطقة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السودانية، بمقتل 26 شخصًا في اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلي في جنوب كردفان.

 

ويذكر أن أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان (في جنوب السودان)، في اجتماع طارئ، حظر التجوال الشامل في الولاية لمدة ثلاثة أيام على خلفية اشتباكات شهدتها مدينة كادقلي (عاصمة الولاية)، وراح ضحيتها عدد من المواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عشرات القتلى والجرحى دارفور السودان اشتباكات

أخبار تهمك

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 7 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

نشوى مصطفى تُهاجم إعلامية شهيرة..فما السبب؟

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. ميدو يرحل عن بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 6 ساعات

إيتو يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

مقتل أكثر من 20 قتيلاً.. وتشرد العديد بعد أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان

السودان: 26 قتيلاً في اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلي جنوب كردفان

جنوب السودان: الحكومة والحركات المسلحة سيوقعان غدًا على الاتفاقيات السياسية والأمنية

رئيس حركة تحرير السودان: بروتوكول السلام جاهز للتوقيع

رئيس الوزراء السوداني يصل جوبا لتوقيع اتفاق سلام دارفور

الحكومة السودانية وحركات مسلحة توقع بالأحرف الأولى اتفاق السلام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

11:59 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون