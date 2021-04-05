Advertisements

خطوات إخفاء التجاعيد بالمكياج

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
نقد لك نصائح مكياج مفيدة جداً وبسيطة وعملية، يمكنك اتباعها للحصول على بشرة خالية من التجاعيد والشوائب ومنعا لتكتل المكياج في منطقة واحدة لكي لا تتسببين في مظهر غير لائق:

تطبيق كريم الأساس بإحترافية
خذي القليل من كريم الأساس البودرة، ووزعيه على بشرتك بالكامل. ثم رشي بخاخ تثبيت المكياج على كافة أنحاء وجهك.

رموش طويلة وكيرلي
إذا كنت ترغبين في الحصول على أفضل نتيجة بعد استخدام مكبس الرموش، قومي بتسخينه قليلاً ليصبح دافئاً، ومن ثم استخدميه على رموشك، وضعي بعدها طبقات عدة من الماسكرا. 

شفاه ممتلئة
تطبيق ظل العين اللامع في منتصف الشفة السفلية. من ثم، غمسي إبهامك في ظل عين بودرة غليتر، واجمعي شفتيك على بعضهما البعض، واضغطي عليهما بإبهامك، مما يساعد في جعل الشفاه ممتلئة وذات لون غني ومكثف.

امنعي تلطخ أسنانك بأحمر الشفاه
إذا كنت تحبين ألوان أحمر الشفاه الجريئة والصارخة، طبقي القليل من الفازلين على أسنانك، فهذه الخطوة تمنع تلطخها.

أخبار تهمك

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

نشوى مصطفى تُهاجم إعلامية شهيرة..فما السبب؟

منذ ساعتين و 17 دقيقة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

إيتو يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. ميدو يرحل عن بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

12:26 م

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون