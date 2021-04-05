خطوات إخفاء التجاعيد بالمكياج

نقد لك نصائح مكياج مفيدة جداً وبسيطة وعملية، يمكنك اتباعها للحصول على بشرة خالية من التجاعيد والشوائب ومنعا لتكتل المكياج في منطقة واحدة لكي لا تتسببين في مظهر غير لائق:





تطبيق كريم الأساس بإحترافية

خذي القليل من كريم الأساس البودرة، ووزعيه على بشرتك بالكامل. ثم رشي بخاخ تثبيت المكياج على كافة أنحاء وجهك.





رموش طويلة وكيرلي

إذا كنت ترغبين في الحصول على أفضل نتيجة بعد استخدام مكبس الرموش، قومي بتسخينه قليلاً ليصبح دافئاً، ومن ثم استخدميه على رموشك، وضعي بعدها طبقات عدة من الماسكرا.





شفاه ممتلئة

تطبيق ظل العين اللامع في منتصف الشفة السفلية. من ثم، غمسي إبهامك في ظل عين بودرة غليتر، واجمعي شفتيك على بعضهما البعض، واضغطي عليهما بإبهامك، مما يساعد في جعل الشفاه ممتلئة وذات لون غني ومكثف.





امنعي تلطخ أسنانك بأحمر الشفاه

إذا كنت تحبين ألوان أحمر الشفاه الجريئة والصارخة، طبقي القليل من الفازلين على أسنانك، فهذه الخطوة تمنع تلطخها.