"ملكة مصرية شامخة".. هالة سرحان تشيد بحضور يسرا في احتفالية نقل المومياوات





وجهت الإعلامية هالة سرحان رسالة مليئة بالحب لصديقتها الفنانة يسرا بمناسبة مشاركتها في احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية، من متحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



نشرت هالة سرحان صورة للفنانة يسرا، وعلقت عليها قائلة :"ملكة مصرية شامخة، بسم الله ماشاء الله تبارك الله، حين تطل يسرا تنهمر السعادة في قلوبنا، إيزيس ملكة النور تشرق من عينيها الشمس".





وكانت يسرا قد خطفت أنظار الجميع بعد مشاركتها في هذا الحفل، حيث ظهرت وهي مُرتدية فستانًا فرعوني، ونسقت معه تاج الملكات، وألقت يسرا كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفل نقل المومياوات الملكية عبرت فيها عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث، وأكدت خلالها على عظمة القدماء المصريين وقدرتهم على إبهارنا حتى يومنا الحالي