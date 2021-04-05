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فريق الهيئة القومية لـ "ضمان جودة التعليم والاعتماد" يزور زراعة كفر الشيخ

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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استقبل الدكتور حسن يونس، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فريق الجودة والتاهيل للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وضمت اللجنة الدكتور أحمد عبدالله سليمان، كلية العلوم جامعة القاهرة رئيسا، والدكتور عبده سعود، كلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور محمد حاتم هاشم، كلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور طارق محمد يونس، كلية الزراعة جامعة الأزهر.

حيث استعرض نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث خطة الجامعة لدعم الجودة ومشاريعها بالكليات وكذلك دعم الجامعة للبحث العلمي والذي ظهر في زيادة نسب السادة الحاصلين على جوائز النشر العلمي الدولي بزيادة قدرها 148% عن العام الماضي كما أوضح زيادة البنية التحتية لوحدة الشبكات بالجامعة من حيث سرعة النت والسويتشات وشراء الخوادم وتكييف غرفة التحكم الرئيسية للبيانات وتوفير المنصات الخاصة بالتعليم الهجين وتدريب المهندسين بكليات الجامعة على التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بحيث يحصل كل طالب على حقه في العملية التعليمية.

كما تناول نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأستاذ الدكتور رضا صالح خطة الجامعة للقطاع البيئي علي مستوي المحافظة القوافل الشهرية "زراعية _ بيطرية _ طبية – ارشادية – توعوية " ودور الجامعة في النهوض بالقطاع الزراعي على مستوى محافظه كفر الشيخ.

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