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تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في تهربه من الضرائب

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب.. لجلسة 7 يونيو المقبل

صدر القرار برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفي.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ”أيمن بهجت قمر”، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى في الجلسة المحددة.

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