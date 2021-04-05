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الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
محمد طه
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استضافت الجونة بالغردقة، المدينة الرئيسية لشركة أوراسكوم للتنمية، النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس يومي 2 و3 ابريل في حلبة "موتوكلوب إيجييبت"، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. شارك في هذه البطولة أكثر من 50 متسابق من دول متعددة منها مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.

حيث تنافس 15 فريق من الرجال و3 فرق من السيدات في 5 فئات مختلفة هم 150 سي سي، و250سي سي، و450 سي سي، وأكثر من 450 سي سي، وفئة الدراجات الرباعية ATV، في سباقات مثيرة استمتع به المتسابقون والحضور.

وإيمانًا بأهمية الفعاليات الرياضية مثل بطولة الجونة الدولية للموتوكروس في ترويج وتنشيط السياحة في مصر، قام ممثلي الجهات المشاركة والقائمين على البطولة منهم أحمد عبد الخالق مدير السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، واللواء عاطف وجدي سكرتير عام مساعد محافظ البحر الاحمر، وحسام فؤاد الشريك المؤسس لـموتوكلوب إيجييبت بتتويج الفائزين من كل فئة; حيث فاز جاستن مايكل من فريق زجمار من فئة 50 سي سي، وتشارك ياسين كابو وسليم خالد ناصر المركز الاول في فئة 150 سي سي، ورامي سولد من فريق زجمار من 250 سي سي، وحسين جاك من فريق وان اوف وان من 450 سي سي، وايمن ابو علي من فريق رايد ناو من فئة أكثر من 450 سي سي، وأخيرًا جو حفني من فريق زجمار من فئة الدراجات الرباعية ATV.

كما أعرب المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، عن سعادته باستضافة النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس، وقال: "نحن نفخر بإستئناف البطولة هذا العام، حيث تأتي استضافة النسخة الرابعة من البطولة في مدينة الجونة تأكيدًا على إلتزام الشركة وسعيها المستمر لتنشيط وترويج السياحة، وإتخاذ الجونة كمركزًا حيويًا لجميع أنشطة الرياضة والفن والثقافة وريادة الأعمال في مصر".

وقال حسام فؤاد الشريك المؤسس لـموتوكلوب إيجييبت "إن بطولة الجونة هدفها نشر رياضة الموتوكروس داخل مصر ووضع مصر ضمن الدول المنظمة للبطولات الدولية في هذه المسابقات واستقطاب السياحة داخل مصر ومدينة الجونة، موجها الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه للبطولة."

يذكر أن موتوكلوب مصر هي ثاني أكبر حلبة في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأتي بمساحة 90 ألف متر مربع. وتعتبر بطولة الجونة الدولية للموتوكروس حدث ترفيهي يساهم في ترويج السياحة في مصر، كما تهدف إلى تأهيل المتسابقين المصريين للمشاركة في سباقات وبطولات دولية لرياضة الموتوكروس.
-انتهى-
الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس (صور)
الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس (صور)
الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس (صور)
الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس (صور)
الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس (صور)
الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس (صور)
الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس (صور)
الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس (صور)

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