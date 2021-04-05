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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة (فيديو)
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:52 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا اعتبارا من الأمس، مقارنة بالأسبوع الماضي.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة ستوالي ارتفاعها خلال الأيام المقبلة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 36 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأضاف أن الموجة الحارة ستنكسر يوم الخميس المقبل حيث ستسجل الحرارة 29 درجة، منوها بأننا سنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الجمعة فضلا عن وجود نشاط في حركة الرياح.
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