الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا اعتبارا من الأمس، مقارنة بالأسبوع الماضي.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة ستوالي ارتفاعها خلال الأيام المقبلة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 36 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء.



