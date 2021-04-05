Advertisements

"الشيوخ" يعلن موافقته على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من الضرائب والرسوم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements




شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الموافقة على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم.

وتنص المادة (10) على أن تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.

كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.

وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.


ووافق مجلس الشيوخ نهائيًا، أمس الإثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف مشروع القانون المُقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأدخل المجلس، تعديلًا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ صندوق الوقف الوقف الخيري إنشاء صندوق الوقف الخيرى

أخبار تهمك

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

منذ ساعة و 11 دقيقة

إيتو يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. ميدو يرحل عن بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

نشوى مصطفى تُهاجم إعلامية شهيرة..فما السبب؟

منذ ساعتين و 17 دقيقة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 7 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: نتصدى للتنمر بتغليظ العقوبة

"الشيوخ" يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

"أبو شقة" يطالب بإضافة الأقزام لعقوبات التنمر على ذوي الإعاقة

"الحبس والغرامة".. عقوبات صارمة تنتظر المتنمر على ذوي الإعاقة

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

12:26 م

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون