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محمد بن راشد يعلن عن إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:56 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
وكالات
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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الاثنين، عن إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية.

 

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن مصرف الإمارات للتنمية يعتزم تخصيص 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية خلال الأعوام القادمة.

 

وأضاف بن راشد، في تغريدة على "تويتر": "محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية. الهدف تمويل 13500 شركة جديدة في هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة".

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محمد بن راشد محفظة التمويل البرنامج الاستراتيجي

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