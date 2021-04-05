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الشهيد الــ430.. "الأطباء" تنعى أخصائي النساء والتوليد بمستشفى دسوق العام بكفر الشيخ

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور وليد حسن ابراهيم فليس، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور وليد حسن ابراهيم فليس، الطبيب رقم الــ(430)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



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