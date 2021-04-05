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هاني سعيد يتحدث بعد خسارة بيراميدز أمام الرجاء المغربي (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:10 م
هاني سعيد
هاني سعيد
علي نبوي
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تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن خسارة فريقه في مباراة الأمس أمام الرجاء المغربي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال سعيد في تصريحات له :"كنا نعلم أننا سنواجه فريق وكبير ومحترم ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين رغم بعض الأمور التي حاول البعض تصديرها بخصوص أزمات داخل النادي المغربي".

وأضاف :"لم يحالفنا التوفيق خاصة وأن كان من الممكن أن نسجل هدف في الدقائق القليلة فبعدها سجل النادي المغربي الهدف الأول له".

وتابع :"لم يرتقي أداء بيراميدز في المباراة للمستوى المميز وكان متوسطا ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم".

وزاد :"كنا أفضل في الشوط الثاني عن الأول وبدأنا في الضغط من أجل التعويض ولكن لم يحدث".

وواصل :"مباراة وعدت ولا بد علينا من التركيز في الفترة المقبلة من أجل حسم التأهل إن شاء الله".

وأوضح :"المباراة المقبلة أهم لقاء بالنسبة لنا بعد فوز مباراة نكانا أمام تامونجو التنزاني وبالتالي لو حقق الفوز في المباراة المقبلة سيكون مثلنا في النقاط ولذلك علينا التركيز في اللقاء المقبل.

وعن حالة أسامة جلال مدافع الفريق قال :"اللاعب اشتكى منذ فترة من العضلة الضامة وكان يؤدي التدريبات عليها حتى وصل لمرحلة صعبة وبالتالي فكان قرار الدكتور بإجراء جراحة ونتمنى له الشفاء والعودة سريعا".


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