"نجوم أف.إم" تقدم خريطة رمضانية منوعة بين المسلسلات والبرامج المختلفة





انتهت إذاعة "نجوم أف.إم"، من وضع الخريطة البرامجية فى شهر رمضان الكريم، حيث إعتمدت فيها على التنوع والترفيه لمستمعى الإذاعة وتقديم كافة الأشكال التى تناسبهم سواء على مستوي البرامج الفنية والإجتماعية والدينية، أو من خلال المسلسلات الإذاعية التى تجمع كوكبة من أهم نجوم الفن فى مصر والوطن العربى.



• 3 مسلسلات إذاعية.



ومن المسلسلات الإذاعية التى يتم تقديمها على إذاعة "نجوم أف.إم" خلال العام الحالى، مسلسل "نادى أندرويد"، بطولة النجم أحمد عز، والنجمة نسرين طافش، والنجمة القديرة سميحة أيوب، ومسلسل "دايرة الشك" بطولة فريق واما الغنائى، ومسلسل "إحنا بتوع الأوزوريس" بطولة النجم أكرم حسني، والنجمة أيتن عامر.



• برامج تُبث علي الهواء مباشرة.



يستمر عدد كبير من البرامج علي الهواء بشكل يومي، وتكون البداية مع برنامج "قبل ما تفطر بكتير" ويقدمه مجموعة من المذيعين بشكل متناوب بينهم وهم خالد جواد، وفرح شيمي، ويوسف التهامي، وسارة النجار، ومعاذ ياسين، ويذاع فى الساعة التاسعة صباحاً من الأحد للخميس.



ويقدم الثنائى مروان قدري ويارا الجندى برنامج "كلام في الزحمة"، فى الساعة الثانية ظهراً ولمدة ساعتين، ويتم التناول فيها الاخبار المتسجدة بشكل يومى، وأيضا تقديم العديد من الألعاب لمستمعى الإذاعة وإستقبال مكالمتهم على الهواء مباشرة.



أما فى المساء فتقدم المذيعة إنجى على برنامج "نجوم رمضان أقربلك"، وذلك فى الساعة العاشرة مساء، ويتم إستضافة نجم من نجوم مسلسلات شهر رمضان، ليتحدث عن كواليس دوره والعمل الخاص به.



ويقدم المذيع إيهاب صالح برنامج "بكره النهاردة" الساعة الثانية عشر منتصف الليل إلي الثانية صباحاً وهو برنامج ترفيهي خفيف يعتمد علي التواصل المباشر مع مستمعي الإذاعة.



• البرامج الدينية.



"لقاء الإيمان" هو برنامج يومى يقوم فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بالتمعن في شرح ومعاني أيات مختلفه من القرآن الكريم، ويذاع فى الساعة 6:00 -6:10، ويقدم الشيخ رمضان عبد المعز برنامج "نبى الهدى" يحكي فيه عن معاملات عن وصفات النبي في مختلف الأحداث والمواقف، ويذاع الساعة 6:10 إلي 6:15.



• البرامج الفنية والرياضية.



تقدم إذاعة "نجوم أف.إم" عدد من البرامج الحوارية المنوعة مع نجوم الفن والرياضة والمجتمع، وتقدم المذيعة جيهان عبد الله برنامج "قصة حبهم" الذى يتناول الجانب العاطفي والنفسي من المشاهير، من خلال حكي قصة حبهم بشكل خفيف وانساني ويذاع الساعة 4:40 إلي 4:45.



أما المذيع كريم خطاب فيقدم برنامج "جت فى العرضة" وهو برنامج كروي اجتماعي يتناول موضوع الإشاعات التي يتعرض لها لاعبي كرة القدم سواء خلال مسيرتهم الكروية أو حتي بعد الإعتزال من خلال لقاء حواري مع اللاعبين ويذاع الساعة 5:30 إلي 5:35 مساء.



• برامج معلوماتية تقدم بشكل يومى.



كعادة إذاعة "نجوم أف.إم" تقدم عدد من البرامج التى تقدم معلومات هامة لمستمعى الإذاعة سواء تاريخية أو شخصيات حققت العديد من الإنجازات للبلاد أو معلومات عامة، وتكون البداية مع الإعلامي إبراهيم عيسى فى برنامج "المختلط" ويكشف فيه تاريخ شخصيات غير مصرية أو أصحاب أصول أجنبية قدموا الكثير من الإنجازات المهمة في كل المجالات السياسية والفنية والرياضية والإجتماعية والأدبية لمصر، ويذاع الساعة 5:40 إلي 5:45.



ويقدم يوسف الحسيني "حلواني مصر" هو برنامج يومي يتناول فيه حياة 30 شخصية من أقدم وأشهر نجوم الكوميديا والطرب والتمثيل علي مر التاريخ ويرصد المفارقات والذكريات والأحدات الأهم في مسيرتهم، ويذاع الساعة 5:10 إلي 5:15.



المذيعة مريم أمين تقدم برنامج "نص الحكاية"، والذى يهدف إلي إلقاء الضوء على التحديات التي قابلت المشاهير والناجحين من خلال سرد نصف الحكاية من قصتهم التى لا يعرفها أحد بحيث أن يتعرف الجمهور علي الجانبين المظلم والمشرق في حياه فنانهم المفضل، ويذاع الساعة 5:35 إلي 5:40.



ولمحبى السيارات يعود المذيع تامر بشير ليكشف عن قصص جديدة ومختلفة في السيارات، والأمور الصح والخاطئة التى من الممكن ان يقع فيها الجميع خاصة وقت السواقة في رمضان، ويطرح تامر مع نهاية الحلقة حلول بسيطة لنعرف من خلالها كيفية تحسن طرق القيادة، وكيف نتجنب المخاطر وذلك فى برنامج "وإحنا سايقين" الذى يذاع الساعة 4:10 إلي 4:20.



وتقدم المذيعة آية عبد العاطى، برنامج "لولا أن"، وهو برنامج يتناول تفاصيل ومواقف كانت سبب في تغيير مسار أحداث ومصائر أشخاص لولا التفاصيل الصغيرة لكانت التفاصيل تغيرت تماما علي المستوي الفني والتاريخي والاجتماعي، ويذاع الساعة 5:45 إلي 5:50.



• برامج الطبخ المميزة.



بعد النجاح الكبير لبرنامج "فطارك في دارك" التى قدمته نجلاء الشرشابي، تعود ببرنامج "أحلي فطار وسحور" يومياً لتقدم وصفتين جدد للفطار وللسحور، ووصفه فول جديده كل يوم، ويذاع الساعة 4:00 إلي 4:10.



وتقدم سالى فؤاد برنامج "حلو على أصوله"، لتكشف فيه عن وصفات وأفكار سريعة ومختلفة لأطباق الحلو، طوال شهر رمضان الكريم، ويذاع الساعة 4:20 إلي 4:25.