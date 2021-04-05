وزير المالية: نستهدف تحقيق 2.8% معدل نمو اقتصادي خلال 2020-2021

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 3.6 بالمائة خلال عام 2019-2020، حيث تعد مصر من واحدة من الدول المحدودة التي حققت نمواً إيجابياً، وثالث أعلى معدل نمو اقتصادي عالمي.





وأضاف معيط خلال تصريحات صحفية أنه من المستهدف تحقيق 2.8 بالمائة معدل نمو اقتصادي خلال عام 2020-2021، مشيراً إلى أن موازنة عام عام 2021-2022 تستهدف تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري 5.4 بالمائة.





وأشار وزير المالية، إلى أن معدلات البطالة انخفضت إلى أقل من 8 بالمائة، ومن المستهدف الوصول إلى معدل بطالة 7.9 بالمائة.