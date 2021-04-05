Advertisements

وزير المالية: نستهدف تحقيق 2.8% معدل نمو اقتصادي خلال 2020-2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 3.6 بالمائة خلال عام 2019-2020، حيث تعد مصر من واحدة من الدول المحدودة التي حققت نمواً إيجابياً، وثالث أعلى معدل نمو اقتصادي عالمي.

وأضاف معيط خلال  تصريحات صحفية أنه من المستهدف تحقيق 2.8 بالمائة معدل نمو اقتصادي خلال عام 2020-2021، مشيراً إلى أن موازنة عام عام 2021-2022 تستهدف تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري 5.4 بالمائة.

وأشار وزير المالية، إلى أن معدلات البطالة انخفضت إلى أقل من 8 بالمائة، ومن المستهدف الوصول إلى معدل بطالة 7.9 بالمائة.

أخبار تهمك

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 7 ساعات

لوكاكو يوجه ضربة موجعة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 17 ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحضر مفاجأة غير متوقعة أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

12:26 م

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون