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عاجل..البورصة توقف التداولات بعد انهيار الاسهم وخسائر 15 مليار جنيه

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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أأعلنت إدارة البورصة للمرة الثانية في عام 2021 وقف التداولات على جميع أسهمه لمدة نصف ساعة بعد أن تجاوزت المؤشرات نسب الهبوط المسموح بها.

 

وقالت إدارة البورصة في بيانا لها  تحت عنوان إعلان هام لجميع المتعاملين، إنه تقرر وقف التداولات لمدة نصف ساعة بعد أن تجاوز المؤشر " EGX100"  نسب الهبوط المسموح بها 5%.

 

ومنذ  بداية تعاملات الصباحية بالبورصة وحتى إيقاف التداولات، وهي تشهد موجة بيعية ضخمة تجاوزت المليار جنيه من قبل الأجانب مع تنفيذ اكتتاب شركة تعليم لخدمات الإدارة الذي باعت نحو 49% من رأسمالها.

وسجل المؤشر الرئيسي للسوق " EGX30"  تراجع بنسبة 2.46% إلى 10161.17 نقطة،  وهوى المؤشر السبعيني مستاوي الأوزان بنسبة 2.46% ليصل إلى 10161 نقطة.

 

وخسر رأسمال السوقي للبورصة نحو 15 مليار جنيه حتي إيقاف التعاملات.

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