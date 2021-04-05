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Carrefour Market 2021 | اون لاين خصومات كتالوج كارفور اليوم لشهر رمضان 2021.. اقوي مجلة عروض كارفور تخفيضات تصل لـ 70%

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:15 م
Carrefour Market 2021
Carrefour Market 2021
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Carrefour Market 2021 | اون لاين خصومات كتالوج كارفور اليوم لشهر رمضان 2021.. اقوي مجلة عروض كارفور تخفيضات تصل لـ 70%

Carrefour Market 2021، اعتادت مجموعة متاجر كارفور الكبرى من كل عام أن توفر للشعب المصري الكثير من العروض والخصومات والتخفيضات على كل السلع والمنتجات الموجودة بها، فقامت هذا العام أيضًا بنفس الأمر فقد وصلت تخفيضاتها وعروضها إلى خصومات تقرب من الـ 70%، لذلك كثر البحث على شبكة الإنترنت من قبل الشعب المصري في كل مكان في مصر من أجل معرفة الخصومات والعروض التي قام بها متجر كارفور بمختلف فروعه في كل محافظات مصر.

مجلة عروض كارفور Carrefour Market 2021
عروض وخصومات كارفور في رمضان 2021 بدأت مجموعة متاجر كارفور في الإعلان عن عروضها على السلع الغذائية والمنتجات لشهر رمضان القادم 2021 وذلك في مختلف الفروع لكارفور الموجودة في محافظات الجمهورية كلها وتحديدًا مع بداية العد التنازلي لبداية شهر رمضان، وعادة يشهد كارفور إقبال كبير جدًا من المصريين والمقيمين في مصر من مختلف الجنسيات في مثل هذه الفترة وهي دخول شهر رمضان بسبب ما يقدمه من خصومات وعروض وتخفيضات وخاصة في السلع الرمضانية مثل ياميش رمضان وباقي السلع الغذائية الأخرى، كذلك عرضت إدارة كارفور على صفحة الفيس بوك كافة العروض التي قامت بها.

كتالوج كارفور Carrefour Market 2021
أهم عروض متاجر كارفور لشهر رمضان هذا العام 2021 أعلنت إدارة مجموعة متاجر كارفور الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها عن كافة عروضها وخصوماتها التي قامت بها من أجل الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وقالت أن الساعات المقبلة سوف يكون هناك خصومات أكثر وتخفيضات ستصل إلى 70% وكذلك ستنزل عروض على الدواجن واللحوم والأرز والمكرونة والزيت والسمنة وكذلك ياميش رمضان وكافة المنتجات الغذائية، ومن خلال صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بمجموعة متاجر كارفور على الفيس بوك يمكنكم متابعة ومعرفة كافة العروض والخصومات التي قام بها كارفور في كل فروعها في مختلف محافظات مصر.

عروض كارفور


Carrefour Market 2021 | اون لاين خصومات كتالوج كارفور اليوم لشهر رمضان 2021.. اقوي مجلة عروض كارفور تخفيضات تصل لـ 70%

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