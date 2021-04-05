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النيابة العامة الإسرائيلية تؤكد استخدام نتنياهو سلطته "بشكل غير مشروع"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:22 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أكدت النائبة العامة الإسرائيلية، ليئات بن اري، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استخدم سلطته "بشكل غير مشروع".

 

وقالت النائبة العامة الإسرائيلية، خلال جلسة محاكمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إن لدى النيابة أدلة تشير الى ان رئيس الوزراء نتنياهو كان يفاوض مع أحد أصحاب موقع "والا" الاخباري، شاؤول الوفيتش، في اقتراح رشوة عرضه الأخير على نتنياهو.

 

وجاء ذلك في خطاب اطلق الجلسة الأولى من مرحلة الاستماع إلى البينات في المحكمة المركزية باورشليم القدس صباح اليوم.

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نتنياهو سلطة نتنياهو النيابة العامة الإسرائيلية

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