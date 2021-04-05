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وزيرة التعاون الدولي: مشروع "روابط" يعكس اهتمام الدولة بالتنمية الريفية (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن أهم ما يميز مشروع "روابط" لتنمية قطاع الألبان هو شراكة القطاع الخاص، مع المؤسسة الدولية والحكومة.

وأشارت "رانيا"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن قطاع الألبان مع القطاعات الهامة، وبه مجال واسع للتنمية، لافتة إلى أن مشروع روابط يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية.

وأضافت أن المشروع يتميز بالاستدامة، حيث تم تدريب عدد من الشباب البيطريين على تشغيل المشروع لاستكمال المشروع حتى بعد أن ينتهي الشريك التنموي من عمله.

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