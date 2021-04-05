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فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 8 ملايين و60 ألفًا و967 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضى وحتى اليوم الإثنين، تأتى تلك المبادرة فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص كافة الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ٢٩ ألفًا و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.


وأضاف أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وكشف أن محافظة الشرقية تصدرت أعلى المحافظات، حيث تم فحص 846 آلاف و234 طالبًا بها، تليها محافظة الدقهلية 709 ألفًا و770 طالبًا، ثم محافظة الجيزة 637 آلاف و480 طالبًا.

وأشار إلى مشاركة ١٨٠٠ فريق طبي بالمبادرة، ويتكون كل فريق من ٣ أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكد أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

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