Advertisements

رابط نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر 2021 بالرقم القومي عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:24 م
شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي
Advertisements

رابط نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر 2021 بالرقم القومي عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg 

يترقب الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر من المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها من لا صندوق الاسكان المصري، حيث أنه قد تم التنويه من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الايام الماضية ان الرابط الخاص بإجراء الاستعلام عن القبول من عدمه في الوحدات السكنية قد تم تفعيله، وذلك ليسهل على الأشخاص المتقدمين الاستعلام الكترونيا عن أسماء الفائزين بالحصول على الوحدات السكنية المقدمة من صندوق الاسكان المصري، وفيما يلي سوف نستعرض الرابط المستخدم في الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي للمتقدمين عن طريق الرقم القومي.

الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021
موقع صندوق الإسكان الاجتماعي حيث تقدم خلال الفترة الماضية للحصول على الشقق التي تم طرحها من خلال الاسكان الاجتماعي الآلاف من المواطنين في جميع محافظات مصر، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم القبول في الحصول على هذه الوحدات السكنية، ونجد ان الاستعلام عن القبول في الإعلان الرابع عشر من الإسكان الاجتماعي متاح الآن لمعرفة القبول من عدمه.

رابط نتيجة شقق الاسكان الاجتماعى
رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي فقد تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي في مصر، والذي يتم من خلال الآتي.

- التوجه الى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.
- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.
- إدخال اسم المستعلم بشكل صحيح
- ومن ثم الضغط على الاستعلام لتظهر النتيجة.
 
رابط نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر 2021 بالرقم القومي عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الإجتماعي 2021 الاسكان الاجتماعي 2021

أخبار تهمك

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ أقل من ساعتين

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

لوكاكو يوجه ضربة موجعة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحضر مفاجأة غير متوقعة أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2019 بالرقم القومي وموعد استلام الوحدات السكنية

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.. اعرف الشروط التقديم shmff.gov.eg

الان.. نتائج الاعلان الـ 14 من شقق الاسكان الاجتماعي على موقع .shmff.gov.eg صندوق الاسكان الاجتماعي بببطاقة الرقم القومي

موقع صندوق التمويل العقاري نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي الآن

رابط موقع الاسكان الاجتماعي 2021 للاستعلام عن نتيجة الاعلان 14 بالرقم القومي cservices shmff gov eg

استعلم الآن | أسماء الفائزين بوحدات الاسكان الاجتماعي 2021.. نتيجة الاعلان الرابع للاسكان عشر من موقع shmff.gov.eg

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

12:26 م

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون