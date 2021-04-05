



رابط نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر 2021 بالرقم القومي عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg





يترقب الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر من المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها من لا صندوق الاسكان المصري، حيث أنه قد تم التنويه من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الايام الماضية ان الرابط الخاص بإجراء الاستعلام عن القبول من عدمه في الوحدات السكنية قد تم تفعيله، وذلك ليسهل على الأشخاص المتقدمين الاستعلام الكترونيا عن أسماء الفائزين بالحصول على الوحدات السكنية المقدمة من صندوق الاسكان المصري، وفيما يلي سوف نستعرض الرابط المستخدم في الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي للمتقدمين عن طريق الرقم القومي.





الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021

موقع صندوق الإسكان الاجتماعي حيث تقدم خلال الفترة الماضية للحصول على الشقق التي تم طرحها من خلال الاسكان الاجتماعي الآلاف من المواطنين في جميع محافظات مصر، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم القبول في الحصول على هذه الوحدات السكنية، ونجد ان الاستعلام عن القبول في الإعلان الرابع عشر من الإسكان الاجتماعي متاح الآن لمعرفة القبول من عدمه.





رابط نتيجة شقق الاسكان الاجتماعى

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي فقد تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي في مصر، والذي يتم من خلال الآتي.





- التوجه الى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

- إدخال اسم المستعلم بشكل صحيح

- ومن ثم الضغط على الاستعلام لتظهر النتيجة.