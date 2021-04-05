Advertisements

لأول مرة وائل كفوري يدخل عالم المسلسلات مع حمدي بدر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


سجل الفنان اللبناني وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان " كلنا مننجر " كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين ومن انتاج شركةCraft Media للمنتج الموسيقي حمدي بدر.

التعاون بين الثنائي حمدي بدر وكفوري سيشهد مفاجآت كبيرة الفترة المقبلة وأولي هذه المفاجآت دخول وائل عالم تتر المسلسلات من خلال مسلسل "داون تاون" المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١ وبطولة أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة ابي كنعان ومن إخراج زهير قنوع، وبهذا العمل تكون هي المرة الأولي التي يقدم فيها وائل شارة مسلسل رغم مشواره الفني الطويل.

داون تاون هو الإنتاج الاول لشركة "فالكون فيلمز" لصاحبها صبحي سنان التي تخوض أولى تجاربها في الإنتاج الدرامي التلفزيوني، بعد سلسلة نجاحات في إنتاج الدراما السينمائية وهذا المسلسل من توزيع رامي سنان، بينما يشرف على أعمال المسلسل المنتج المنفذ رائد سنّان. ويضم أسماء لامعة ومعروفة في مجال التمثيل، الأغنية هي ثمرة تعاون مشترك بين شركة فالكون فيلمز لصاحبها المنتج اللبناني صبحي سنان وشركة كرافت ميديا لصاحبها المنتج المصري حمدي بدر.

أخبار تهمك

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يحضر مفاجأة غير متوقعة أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 19 ساعة

لوكاكو يوجه ضربة موجعة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 8 ساعات

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

12:26 م

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون