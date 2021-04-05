تأييد المشدد 3 سنوات للمتهمين في «أحداث عنف عين شمس»‎

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 3 متهمين وأيدت الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 5 آلاف جنية لاتهامهم بأحداث عنف عين شمس، وعاقبت المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات في ذات القضية.







أسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 2720 جنايات عين شمس قيامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الاهالى قاطنى عزبة مجاهد دائرة قسم عين شمس بقصد الترويع والتخويف بالحاق أى أذى مادى ومعنوى ولفرض السطوة متى كان من شأن تلك الافعال ألقاء الرعب في نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتها للخطر حال كونهم شخصين فأكثر حائزى من الاول وحتى الثالث سلاحين ناريين وذخائر.



وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بإصابة اثنين من المواطنين عمدا التى أعجزتهما عن إشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن فرد خرطوش وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري مشخشن مسدس وذخائر نارية مما تستعمل على السلاحين.



وأكدت التحقيقات استعمال المتهم الأول القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو ضابط مباحث قسم عين شمس ليحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه متلبسا بجريمة احراز سلاح نارى وذخائر بغير ترخيص بان اطلق من سلاح أحرازه صوبه أعيرة نارية للحيلولة دون ضبطه ولم يبلغ بذلك مقصده بضبطه.