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زيدان يطلق تصريحات مدوية قبل مواجهة ليفربول

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:31 م
زيدان
زيدان
علي نبوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدا أمام ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نحن نعلم بأنها ستُلعب على مباراتين، ولكن ما يهمنا هو مباراة الغد فقط، لا نرى أبعد من ذلك".

وأضاف :"مباراة الغد هي الأهم لأنها المباراة القادمة، لكنها بنفس أهمية مباراة إيبار، تركيزنا فقط على المباراة القادمة".

وتابع :"أعتقد بأنه تم التقليل من قيمة فريقي، أنا أثق بفريقي كثيرًا وأعلم ما يمكن أن يقدمونه، نحن نعمل يومًا بعد يوم، سنقاتل من أجل كل شيء، لقد مررنا بلحظات صعبة والآن نمر بلحظات جيدة، ولكن هذا لا يعني شيئًا دون التتويج".

وزاد :"أنا بحاجة لجميع اللاعبين، أحب الحفاظ على صحتهم، وعندما يُصاب أحدهم لا يعجبني ذلك، ما نريده هو استعادة هازارد في أسرع وقت ممكن، نحن نفتقد بعضنا البعض، وأتمنى بأن نستعيد جميع اللاعبين المصابين قبل نهاية الموسم".

وأوضح :"جميع اللاعبين هنا يعلمون كيف يلعبون، يستحقون اللعب فعلًا مع هذا النادي الرائع، هناك الكثير من التناغم بينهم".

وحول يورجن كلوب قال :"مدرب عظيم، لقد درّب لفترة طويلة ولديه خبرة كبيرة وما حققه يثبت ذلك".

وأضاف :"كلوب حقق أشياء عظيمة، وعندما شاركت في الدورة التدريبية شاهدت مسيرة كلوب، كل مدرب له أسلوبه الخاص وليس مضطرًّا لنسخ أسلوب الآخرين".

وتحدث عن إصابات في فريق ليفربول قال :"لديهم لاعبون يستطيعون أن يلعبوا بدل المصابين، نحن أيضًا لدينا إصابات، ولكننا فريق قوي دائمًا".

وأشار :"ليفربول فريق متكامل، لديهم ثلاثي هجومي جيد، وعندما يتعلق الأمر باللعب كمنظومة هم فريق جيد كذلك".


وعن الفارق بين مباراة الغد ونهائي كييف الذي جمع ريال مدريد وليفربول قال :"نحن لا نفكر في الماضي، الأمر انتهى ولدينا مباراة غدًا، الأمر مختلفٌ الآن لكلا الناديين، نحن نستعد جيّدًا لهذه المباراة".

وعن التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول قال :"هو ليس لاعبي ولدي 25 لاعبًا هنا وفي الوقت الحالي أنا مدرب لـ ريال مدريد وأستمتع بذلك، وتركيزي على مباراة الغد".

وتطرق زيدان عن ما حدث في مباراة فالنسيا وقادش بالأمس قائلا :"لا أعلم ماذا حدث في مباراة قادش وفالنسيا، ولكن يجب علينا أن نقف ضد العنصرية، ليس فقط الكلمة العنصرية بل جميع السلوكيات".

واختتم حديثه :"في العنصرية يجب أن لا نتسامح أبدًا".

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