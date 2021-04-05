الكاظمي يؤكد موقف العراق الثابت بدعم أمن الأردن واستقراره

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد فيه موقف العراق الثابت بدعم أمن الأردن واستقراره، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأصدر رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال نحو 20 شخصا من بينهم الأمير حمزة لأسباب أمنية.

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأردني، أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.