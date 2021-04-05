Advertisements

الكاظمي يؤكد موقف العراق الثابت بدعم أمن الأردن واستقراره

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:32 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
وكالات
Advertisements

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد فيه موقف العراق الثابت بدعم أمن الأردن واستقراره، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأصدر رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال نحو 20 شخصا من بينهم الأمير حمزة لأسباب أمنية.

 

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأردني، أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

 

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكاظمي العراق الامير حمزة الأردن أمن الأردن

أخبار تهمك

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 17 ساعة

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ أقل من ساعتين

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

لوكاكو يوجه ضربة موجعة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحضر مفاجأة غير متوقعة أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة و 9 دقيقة

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الجيش الأردني: طلبنا من ولي العهد السابق التوقف عن نشاطات تمس أمن البلاد

الحكومة الأردنية: سنصدر بيانا توضيحيًا بشأن ما جرى أمس

سلطنة عُمان تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني

أول تعليق من رئيس مجلس النواب الأردني على أحداث أمس

بيان عاجل من أمير الكويت بشأن الأردن

الأعيان الأردني: نؤكد وقوفنا خلف الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن البلاد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

12:26 م

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون