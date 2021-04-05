مصر للمقاصة يعلن التعاقد مع مدرب حراس الأهلي السابق

قرر مجلس ادارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام تعيين طارق سليمان مدربا لحراس المرمي للفريق الاول لكرة القدم ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد عظيمةالمدير الفني.





واكد الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي لنادي المقاصة ومستشار التسويق والتعاقدات ان طارق سليمان سينضم اليوم الاثنين الي الجهاز الفني مع الفريق في المعسكر المغلق الذي يبدأ اليوم بالإسكندرية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم ١٤ أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة الـ ١٦ للدوري.





واضاف سراج ان المدرب اللبناني بلال محي الدين سيصل للقاهرة نهاية هذا الأسبوع الجاري، ليكتمل تشكيل الجهاز الفني الجديد للمقاصة تحت قيادة عظيمة، والذي يضم كذلك طارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب والتونسي أحمد البهلول مخطط أحمال.





وتجدر الإشارة إلى أن مدرب الحراس طارق سليمان من مواليد عام ١٩٧٣ بالحامول بمحافظة كفر الشيخ وبدأ حياته الكروية حارس مرمي في ناشيئ نادي الزعفران ثم انتقل لناشئ النادي الاهلي خلال الفترة من ١٩٨٥ و١٩٩٣، ولعب خلال مسيرته الاحترافية لأندية المقاولون وأسمنت أسيوط وبترول أسيوط.





وبدأ طارق سليمان مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتولى تدريب حراس عدد من أندية الدوري الممتاز في مقدمتها الأهلي وإنبي والبنك الأهلي.



