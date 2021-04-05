Advertisements

مصر للمقاصة يعلن التعاقد مع مدرب حراس الأهلي السابق

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:33 م
طارق سليمان
طارق سليمان
محمد جمال
Advertisements
قرر مجلس ادارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام تعيين طارق سليمان مدربا لحراس المرمي للفريق الاول لكرة القدم ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد عظيمةالمدير الفني.

واكد الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي لنادي المقاصة ومستشار التسويق والتعاقدات ان  طارق سليمان سينضم اليوم الاثنين الي الجهاز  الفني مع الفريق في المعسكر المغلق الذي يبدأ اليوم بالإسكندرية استعدادا  لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم ١٤ أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة الـ ١٦ للدوري. 

واضاف سراج ان المدرب اللبناني بلال محي الدين سيصل للقاهرة نهاية هذا الأسبوع الجاري، ليكتمل تشكيل الجهاز الفني الجديد للمقاصة تحت قيادة عظيمة، والذي يضم كذلك طارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب والتونسي أحمد البهلول مخطط أحمال. 

وتجدر الإشارة إلى أن مدرب الحراس طارق سليمان من مواليد عام ١٩٧٣ بالحامول بمحافظة كفر الشيخ وبدأ حياته الكروية حارس مرمي في ناشيئ نادي الزعفران ثم  انتقل  لناشئ النادي الاهلي خلال الفترة من ١٩٨٥ و١٩٩٣، ولعب خلال مسيرته الاحترافية لأندية المقاولون وأسمنت أسيوط وبترول أسيوط.

وبدأ طارق سليمان مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتولى تدريب حراس عدد من أندية الدوري الممتاز في مقدمتها الأهلي وإنبي والبنك الأهلي.

أخبار تهمك

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 19 ساعة

لوكاكو يوجه ضربة موجعة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحضر مفاجأة غير متوقعة أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يومين

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

12:26 م

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون