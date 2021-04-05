ترزي يشعل النيران في شقيقه بسبب خلافات عائلية بالقليوبية

شهدت مدينة قها، بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعدما أشعل ترزي النيران في شقيقه، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، مما تسبب فى إصابة المجني عليه بإصابات بحروق بالغة بالظهر والوجه والرقبة، وجرى نقله لمستشفى المدراش وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من مستشفى الدمرداش، باستقبالها المدعو "ح.ع"، قهوجى، مصابا بجروح بالوجه والظهر والرقبة.





وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيقة المدعو "م. ع"،37 عامًا، ترزي، ومقيم دائرة القسم، بسب نشوب مشادة كلامية بينهما، على إثر خلافات عائلية، فقام المتهم بسكب بنزين على جسد شقيقة وإشعال النيران فيه، جرى ضبط المتهم وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.